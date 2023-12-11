Заснеженный лес, огни и сказочная тропа: лучшие места для зимней фотосессии в Москве

Во время новогодних праздников вся Москва превращается в одну большую сказочную фотозону – все благодаря световым инсталляциям, разноцветным шарам, украшенным елям. В таких локациях можно не только отдохнуть и прогуляться, но и сделать атмосферные кадры. Подборка самых красивых мест для фотосессии – в нашем материале.

Красная площадь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Традиционно украшенная зимой Красная площадь – центр притяжения москвичей и туристов. Именно здесь проходит главная новогодняя ярмарка, и посетители могут сделать атмосферный кадр на фоне мерцающих огней, заснеженных елок, ярмарочных павильонов, разноцветных флажков или яркой карусели. Здесь все выполнено в антураже сказочной русской зимы. А чтобы кадры стали более уютными, можно взять на ярмарке горячий напиток, баранки или пряник.

Еще одна идея – посетить ГУМ-Каток и пофотографироваться во время катания.

Полярные медведи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Конструкция "Полярные медведи" на проспекте Мира в районе Ростокино уже не первый год становится одним из символов новогодней Москвы. Центральную часть композиции занимает белая медведица с Умкой на льдине, а по бокам от них – медвежата поменьше. Дополняют фигуры световые ели.

Общая длина инсталляции составляет более 300 метров – это прекрасная фотозона, которую можно смело посещать и днем, и вечером: благодаря освещению кадры здесь получатся качественными и яркими.

"Музеон"

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Во время новогодних каникул в столице состоится традиционный новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" на набережной парка искусств "Музеон". Открытие пройдет 27 декабря.

В этом году тема – "Современная Москва". Гости увидят созданные изо льда знаковые места города: Кремль, метро, храм Христа Спасителя, речной транспорт, ВДНХ. Так что если зимние фото в новогодних локациях у вас уже есть, то можно сделать кадры на фоне ледяного мегаполиса. Для креативных снимков организаторы создадут интерактивные скульптуры: трон Снежной королевы и новогодние сани, запряженные тройкой лошадей.

Никольская

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Выбирая место для новогодней фотосессии, в первую очередь хочется чего-то сверкающего: идеальный вариант – Никольская улица (москвичи даже часто называют это место "улицей света"). Атмосферу сказки создают сотни светодиодных гирлянд над головой. Все пространство здесь – удивительная селфи-зона и территория, где можно сделать волшебные кадры.

"Сокольники"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Если хочется атмосферных кадров посреди заснеженного леса, а уехать из Москвы пока не получается, то можно заглянуть в парк "Сокольники". Там можно прогуляться по просекам и тропинкам, сделать снимки на фоне окутанных снегом деревьев. А если захочется ярких огней, то можно дойти до праздничных инсталляций, которые находятся вблизи новогодней елки у Фонтанной площади.

Усадьба Деда Мороза

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичной резиденции Деда Мороза можно сделать новогодние кадры всей семьей – вся территория здесь окутана сказкой и волшебством. На Изумрудной площади гости могут сделать кадры с двенадцатиметровой елью, украшенной яркой иллюминацией. Рядом с ней расположилось три главных терема: Творчества, Снегурочки и Деда Мороза, на фоне которых тоже получаются праздничные кадры.

Кроме того, за интересными сюжетами для фото стоит заглянуть и на тропу сказок, где расположено 65 скульптур из известных произведений.