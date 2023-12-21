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21 декабря, 13:45

Безопасность

В МЧС рассказали о правилах пожарной безопасности на новогодних каникулах

В МЧС рассказали о правилах пожарной безопасности на новогодних каникулах

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Перед Новым годом важен особый контроль за пожарной безопасностью при использовании гирлянд и пиротехники. О чем нельзя забывать, – рассказали в главном управлении МЧС по Москве.

Изоляция проводов не должна иметь повреждений. Дети не должны в отсутствие взрослых самостоятельно включать иллюминацию. Запускать фейерверки следует на специальной площадке, соблюдая безопасное расстояние.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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