Фото: пресс-служба Мостуризма

Гастрономическая программа "Московский новогодний завтрак" стартовала в столице в пятницу, 22 декабря. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

"Проект объединит больше 300 заведений, среди которых как известные рестораны, так и небольшие кафе в разных районах, популярные у местных жителей", – рассказала она.

По ее словам, заказать особые блюда можно будет до 8 января 2024 года. Утренний набор будет состоять из трех – четырех блюд, а цена сета будет начинаться от 300 рублей.

За эту сумму можно приобрести завтрак с новогодней яичницей, пряным яблочным чаем или какао, а также десертом в виде печенья. Гости мероприятия смогут также заказать сырники с вареньем, драники, бифштексы, омлеты, печеную тыкву с йогуртом и кедровым орехом, разнообразную выпечку, сказала Сергунина.

Кроме того, в рамках проекта между московскими ресторанами состоится турнир. Пальму первенства получит то заведение, чьи наборы попробует больше всего человек. Также победителей определят и в номинациях "Выбор СМИ" и "Выбор блогеров", объяснила заммэра.

Также впервые гости фестиваля смогут принять участие в конкурсе и выиграть сувениры. Для этого нужно будет сфотографировать чек и отправить его в специальный чат-бот, заключила она.



В прошлый раз новогодний "Московский завтрак" впервые прошел в зимний сезон-2022/2023. Тогда в проекте принимали участие 350 ресторанов и объектов питания. В предыдущий сезон 2023 года мероприятие поддержали уже более 500 кафе и заведений питания.

До этого Сергей Собянин отметил популярность среди гостей и жителей столицы фестиваля "Вкусы России", который организовали в городе во второй раз. Только за одну летнюю неделю его посетили 1,2 миллиона человек.

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