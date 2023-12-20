Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 22:45

Безопасность

У столичной госавтоинспекции начались "Зимние каникулы"

У столичной госавтоинспекции начались "Зимние каникулы"

"Безопасный город": замерзшие водоемы снова стали опасными для любителей порыбачить

"Безопасный город": Москва стала одним из самых безопасных городов мира

МЧС напомнило москвичам о правилах безопасности в новогодние выходные

Столичная ГИБДД проведет цикл занятий "Зимние каникулы" до 22 декабря

Новости часа: в Москве одобрили 55 проектов комплексного развития территорий

Сотрудники МЧС провели беседы о безопасности в столичных школах

Спасатели и пожарные провели более 650 занятий для детей в Москве

"Безопасный город": в Москве стартовала профилактическая акция ГИБДД "Зимние каникулы"

"Безопасный город": москвичам рассказали о жизни осужденных в исправительном учреждении

У столичной госавтоинспекции начались "Зимние каникулы". С отдыхом это ничего общего не имеет. Так называется акция, которая напомнит детям и родителям о правилах безопасности. Она продлится до 22 декабря. Сотрудники ГИБДД будут посещать школьные собрания и педсоветы. Проведут встречи с участием ребят из отрядов "Юных инспекторов движения", а также активистов "Родительского патруля" и представителей общественных организаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика