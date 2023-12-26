Новый год в Москве начнется с оттепели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве ожидается оттепель с 30 декабря по 1 января. Столбики термометров покажут от минус 2 до 2 градусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"В субботу, воскресенье и понедельник температура (воздуха. – Прим. ред.) будет около 0 градусов – от минус 2 до 2 градусов и днем, и ночью", – сказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что из-за этого будет сложно отличить день от ночи. Прогноз он назвал уверенным, и изменить его сможет только "новогоднее чудо".

Эксперт добавил, что в этот период прогнозируются небольшие осадки. При этом подобная теплая погода в новогоднюю ночь в Москве не редкость, потому что фиксировалась уже не один раз.

Это связано с тем, что количество оттепелей в целом увеличилось, какие-то выпадают на праздничные дни. По предварительной информации, температура воздуха может понизиться с 2 января.

Во вторник, 26 декабря, в Москве зафиксировали суточный рекорд по низкому атмосферному давлению. К 05:00 на базовой метеостанции столицы ВДНХ оно опустилось до 724,4 миллиметра ртутного столба.

Кроме того, в Москве и Подмосковье 26 декабря ввели желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует с 09:00 до 21:00. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Пасмурная погода ожидается в столице 26 декабря