Атмосферное давление в Москве понизилось до рекордного для 26 декабря значения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Суточный рекорд по низкому атмосферному давлению зафиксировали в Москве. Об этом пишет RT со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Эксперт уточнил, к 05:00 атмосферное давление на базовой метеостанции столицы ВДНХ опустилось до 724,4 миллиметра ртутного столба. При этом показания оказались ниже прежнего рекорда с началом суток.

Леус сказал, что ранее рекорд принадлежал 26 декабря 1975 года. Тогда зафиксировали давление на уровне 728,4 миллиметра ртутного столба.

Облачная погода и мокрый снег прогнозируются в Москве и Подмосковье 26 декабря. Днем столбики термометров в столице будут показывать от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Кроме того, в Москве и Подмосковье 26 декабря ввели желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

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