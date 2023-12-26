Облачная погода и мокрый снег ожидаются в Москве и области 26 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и мокрый снег прогнозируются в Москве и Подмосковье во вторник, 26 декабря. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в столице будут показывать от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба.

На этой неделе ожидается "очень мягкая зима". Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха будет выше нормы на 2–4 градуса.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что в новогоднюю ночь погода в Москве будет близка к климатической норме. В городе ожидается до 9 градусов мороза и легкий снег.



"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 26 декабря