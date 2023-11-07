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07 ноября, 07:15

Экономика

Владельцы столичных ресторанов отметили рост посещаемости заведений

Владельцы столичных ресторанов отметили рост посещаемости заведений

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Владельцы столичных ресторанов отметили, что если за первые восемь месяцев года посещаемость была ниже, чем в 2022, то осенью показатели начали постепенно расти.

Только с 18 сентября по 22 октября посещаемость выросла на 8% по сравнению с прошлым годом, а выручка увеличилась на 17%. Специалисты считают, что отчасти это связано с благоприятной погодой, которая позволяет гулять по городу.

Рестораторы ждут сохранения такой тенденции и даже готовятся к расширению бизнеса в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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