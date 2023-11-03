Lamoda арендует магазины Adidas в РФ, первые точки откроются до конца года

Фото: ТАСС/Ведомости/Stoulov Maxim

Онлайн-компания Lamoda арендует помещения, которые ранее занимал в России немецкий бренд Adidas и первые магазины Lamoda Sport на их месте будут открыты до конца года. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Онлайн-ретейлер Lamoda сейчас, действительно, заключает договоры аренды помещений, которые прежде занимали торговые точки бренда Adidas: на их месте откроются магазины под собственным брендом Lamoda Sport", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Евтухова, на эту операцию не требуется одобрение государства, так как речь не идет о продаже или передаче собственности, однако представители онлайн-ретейлера все равно уведомили Минпромторг о своих планах.

Он уточнил, что компания планирует открыть первые магазины до конца этого года, а всего за три года будет открыто 300 магазинов. Замминистра добавил, что товары Adidas будут продаваться в новых магазинах вместе с другими брендами, так как Lamoda позиционируют себя как мультибрендовый магазин.

Ранее руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева, в следующем году в России откроются десятки обновленных магазинов Adidas. Она отметила, что ассортимент магазинов останется прежним. Однако цены могут вырасти примерно на 20%.



Компания Lamoda анонсировала открытие магазинов спортивных товаров