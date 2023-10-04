Производитель бумаги Mondi досрочно продал свой последний актив в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Австрийский производитель бумаги Mondi заявил, что досрочно завершил сделку по продаже последнего актива в РФ – АО "Монди Сыктывкарский ЛПК". Об этом сообщается на сайте компании.

"Mondi рада подтвердить, что закрытие было ускорено и продажа уже завершена. Таким образом, Mondi завершила свой выход из России", – говорится в сообщении.

По итогу компания в рамках сделки получила 57 миллиардов рублей. В ноябре и декабре 2023-го Mondi получит остаток в 23 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что зарубежные компании, покидающие РФ, обяжут заплатить в бюджет 15% от полной рыночной стоимости своих активов вместо нынешних 10%. Как уточнил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, такое решение уже было принято и будет опубликовано в ближайшее время.

Аналитики связали рост взноса с желанием властей замедлить уход иностранного бизнеса из РФ. Однако они предупредили, что если условия выхода зарубежных организаций из России станут слишком жесткими, то это может повлечь за собой сокращение прямых иностранных инвестиций в страну.

Cпортивный бренд Adidas решил вернуться в РФ