Продажи в российских аналогах Zara значительно упали – СМИ

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Продажи в магазинах Maag, которые пришли на смену Zara, значительно упали. Бренд не приживается на рынке РФ. Об этом сообщает в своем телеграм-канале газета "Известия" со ссылкой на вице-президента "Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан" Павла Люлина.

По его информации, оборот магазина Zara составлял 30–50 миллионов рублей каждый месяц. Аналог зарабатывает в два раза меньше.

"По сравнению с Gloria Jeans и Melon Fashion – Maag выглядит бледно", – подчеркнул Люлин.

Причиной этого является сильное отличие ассортимента от того, что продавал испанский производитель. При этом говорить о закрытии точек пока рано, уточнил эксперт, потому что три месяца "не показатель".

Первый пришедший на смену Zara магазин Maag открылся на Неглинной улице в центре Москвы 26 апреля. Джинсы в нем стоили 2 999 рублей, кожаная куртка – 10 999 рублей, блейзер – 5 599 рублей, пиджак – 6 999 рублей, рубашка – 3 999 рублей.

Позднее первые в России магазины одежды Ecru, пришедшие на замену Bershka, заработали в двух подмосковных ТЦ "Мега". Добавлялось, что в торговых центрах также открылись Maag, Dub и Vilet.

Флагманский магазин одежды бренда Maag открыли в столице