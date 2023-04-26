Бывший флагманский магазин Zara на Неглинной улице открылся под брендом Maag

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На Неглинной улице в центре Москвы открылся флагманский магазин Maag, пришедший на смену испанскому бренду Zara, сообщает РИАМО.

Магазин занимает четыре этажа. На -1 этаже разместился мужской отдел, на 1 и 2 – женский, на 3 – детский.

По словам продавца-консультанта Maag, к Zara новый магазин не имеет отношения. Что касается цен, то большая часть из них стала выше после смены бренда, но часть не изменилась.

К примеру, джинсы стоят 2 999 рублей, кожаная куртка – 10 999 рублей, блейзер – 5 599 рублей, пиджак – 6 999 рублей, рубашка – 3 999 рублей.

Ранее сообщалось, что магазины ушедшего из РФ бренда Zara (принадлежит испанской группе Inditex) начнут открываться в торговых центрах Москвы и области 27 апреля.

Член президиума Российского совета торговых центров Дмитрий Томилин рассказал, что магазины Zara под новым названием откроются в РФ до 1 июня. Он заявил, что торговые точки появятся в таких ТЦ, как "Коламбус", "Авиапарк", "Метрополис", "Атриум" и "Европейский".

При этом на сайте сети сказано, что в скором времени в стране свою деятельность начнут почти 60 магазинов под названием Maag.