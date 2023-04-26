Магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием 27 апреля – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Магазины ушедшего из РФ бренда Zara (принадлежит испанской группе Inditex) начнут открываться в торговых центрах Москвы и области 27 апреля. Об этом информирует РИА Недвижимость со ссылкой на источники на рынке.

"27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ "Авиапарк". Также свою работу должны начать Dub и Vilet", – говорится в сообщении.

Ранее член президиума Российского совета торговых центров Дмитрий Томилин рассказал, что магазины Zara под новым названием откроются в РФ до 1 июня. Он заявил, что торговые точки появятся в таких ТЦ, как "Коламбус", "Авиапарк", "Метрополис", "Атриум" и "Европейский".

При этом на сайте сети сказано, что в скором времени в стране свою деятельность начнут почти 60 магазинов под названием Maag.

До этого поступала информация, что открытие Maag в столице и российских регионах планируется в апреле. В свою очередь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что цены в новых магазинах сохранятся на уровне ушедшей Zara.