Эксперт заявил, что западные компании смогут вернуться в РФ по пути Adidas

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Обновленные магазины Adidas могут открыться в РФ весной 2024 года. По пути компании могут пойти и другие западные предприятия, сообщает телеканал "360" со ссылкой на члена правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергея Илюху.

Эксперт рассказал, что права на субаренду торговых помещений производителя спортивных товаров выкупила структура владельца Lamoda. По такому же пути, по его мнению, могут пойти и другие западные компании.

"Здесь важно, чтобы товар попал в магазин и в то же время по формальному принципу обладатель бренда не нарушил запреты, введенные в санкционном режиме, если для него это важно", – сказал Илюха.

Он обратил внимание, что в таком случае производителю важен факт возврата товара на российский рынок. Однако предложить, какие еще компании решат вернуться в РФ, пока сложно.

В первую очередь, уверен эксперт, на российский рынок могут вернуться те, у кого ранее была большая доля и много объектов под собственные магазины.

Как ранее сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева, в следующем году в России откроются десятки обновленных магазинов Adidas. Она отметила, что ассортимент магазинов останется прежним. Однако цены могут вырасти примерно на 20%.



Компания Lamoda анонсировала открытие магазинов спортивных товаров