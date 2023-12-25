"Мой район. Навигатор": более 25 км дорог модернизируют в столице

В Москве модернизируют более 25 километров дорог. Преобразятся магистрали в Филевском Парке и Дорогомилове. Там обновят более 3,5 километра дорог, ремонт пройдет в том числе на путепроводе длиной 215 метров.

Еще работы начнутся от Шелепихинского моста в сторону Кутузовского проспекта, потом продолжатся под Белорусским железнодорожным мостом и закончатся в районе набережной Тараса Шевченко. Всего же в ближайшие годы в столице планируют построить более 230 километров дорог.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".