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Новости

25 декабря, 05:20

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"Мой район. Навигатор": более 25 км дорог модернизируют в столице

"Мой район. Навигатор": более 25 км дорог модернизируют в столице

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В Москве модернизируют более 25 километров дорог. Преобразятся магистрали в Филевском Парке и Дорогомилове. Там обновят более 3,5 километра дорог, ремонт пройдет в том числе на путепроводе длиной 215 метров.

Еще работы начнутся от Шелепихинского моста в сторону Кутузовского проспекта, потом продолжатся под Белорусским железнодорожным мостом и закончатся в районе набережной Тараса Шевченко. Всего же в ближайшие годы в столице планируют построить более 230 километров дорог.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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