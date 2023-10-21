Столичная компания произвела 30 спортивных смарт-костюмов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московская компания "Академия легкой промышленности" произвела 30 смарт-костюмов для занятий спортом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

По его словам, умный костюм может считывать движение мышц, интенсивность сердечного ритма, а также контролирует показатели дыхания и температуры.

С помощью установленного на телефон спортсмена приложения собираются данные. На их основе человеку поступают персональные рекомендации, позволяющие увеличить эффективность тренировок и снизить травматизм, добавил Овчинский.

В пресс-службе ведомства добавили, что для выработки индивидуальных рекомендаций для пользователя в процесс вовлечены принципы и метрики машинного обучения. В процессе производства используются не предоставляющие опасности материалы, которые также используются в спорте и медицине. В костюм встроены маленькие датчики, поэтому они не будут мешать в процессе ношения изделия.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года столичные предприятия увеличили производство одежды в три раза.

С января по август выпустили 283 тысячи мужских и женских костюмов и пиджаков, а также свыше 120 тысяч пар брюк, отметил он.

Собянин: производство одежды в Москве возросло втрое с начала года