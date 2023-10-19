Цифровые паспорта для одежды предложили ввести в РФ

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Цифровые паспорта для одежды, содержащие информацию о ней, планируют создать в России. Об этом сообщает газета "Известия".

Разработчиком проекта выступил Российский экологический оператор (РЭО). Проект призван улучшить процесс сортировки текстиля при его переработке – в цифровом паспорте одежды будет содержаться информация о ее составе, всей цепи производства и поставок.

"Виртуальный документ позволит отследить, что вещь была произведена в соответствии с экологическими и этическими стандартами. Мы сможем отслеживать долю вовлечения вторичного сырья при производстве одежды внутри страны. Потребитель, в свою очередь, получит достоверную информацию об изделии, о его соответствии экологическим требованиям", – заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Согласно проекту, цифровые паспорта будут формировать производители и импортеры товаров. В них будет указываться состав и место производства сырья, структура тканей в конечном изделии, цвет, а также фотографии одежды при различном освещении и положении.

Данные паспорта, считают в РЭО, позволят избежать проблем при переработке старой одежды и помогут автоматизировать сортировку отходов текстиля и обуви. Кроме того, оператор проекта отмечает, что производителям и поставщикам не понадобится дополнительное оборудование для создания виртуальных документов, так как компании смогут использовать ПО, которое сейчас используется для маркировки продукции.

Проект РЭО обсуждается с Минпромторгом, пилотные решения могут появиться в РФ уже в 2025–2026 годах. Отмечается, что в Европе подобные решения уже тестируются.

В конце сентября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о планах начала маркировки косметики и бытовой химии в РФ. Он обратил внимание, что в стране уже успешно маркируют ряд товаров. По его словам, можно считать, что процедура маркировки "поставлена на поток".

До этого Минфин предложил маркировать табак при помощи учетно-контрольных спецмарок из-за ожидаемой отмены "бумажной" маркировки такой продукции и переходом к ее цифровому формату.

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