Эксперты выяснили, что 98% посетителей выставки "Россия" гордятся своей страной

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Примерно 98% россиян гордятся достижениями своей страны, представленными на выставке "Россия". Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на данные исследования НИУ ВШЭ и Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Отмечается, что участникам опроса предложили оценить работу выставки-форума. Аналитики выяснили, что средняя оценка ее работы увеличивается: в первые недели доля высоких оценок была на уровне 85%, через 3 месяца она выросла до 91%.

Помимо этого, 96% признались, что выставка помогла им узнать что-то новое, 94% сообщили, что узнали много нового о достижениях страны и ее регионов. Также 95% участников исследования заявили, что достижения, которые можно увидеть на выставке, вселяют в них веру в будущее, 97% чувствуют себя частью большой страны после посещения мероприятия.

Аналитики таже выяснили, что у 46% посещение выставки вызвало радость, у 39% – гордость за свою страну или свой регион. Наиболее популярной причиной посещения мероприятия стал личный интерес (94%).

Ранее сообщалось, что тематические активности от московского транспорта с 13 по 25 февраля пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия". В частности, в программу войдут цифровое тематическое шоу и ретроспектива форменной одежды от клуба исторической реконструкции "Московский метро".

Выставка стартовала в Москве 4 ноября 2023 года. Она проходит на 67 объектах ВДНХ. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку.

Актер Максим Аверин посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ