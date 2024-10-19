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19 октября, 10:26

Мэр Москвы

Собянин заявил, что делить Россию на регионы и центр нельзя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россию нельзя делить на центр и регионы, поскольку вся страна живет в единой правовой, бюджетной и налоговой системе, заявил Сергей Собянин в ходе пленарной сессии "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния" на VII Московском финансовом форуме.

"Это наша общая страна. Перестаньте делить ее на регионы, и правительство, и центр. Нет регионов отдельно от страны. Регионы и есть страна, а правительство – это родное правительство нашей страны. Нельзя их делить. Это неделимые вещи", – цитирует главу города портал мэра и правительства столицы.

При этом у Москвы нет финансового суверенитета, подчеркнул Собянин. По его словам, встроенная бюджетная система сохраняется за счет понимания необходимости в сохранении стабильности межбюджетных отношений, а также их прогнозируемости со стороны властей страны.

Если правила будут постоянно изменяться, стране будет непонятно направление развития, подчеркнул мэр. По его мнению, в этом случае построить перспективные планы развития было бы невозможно. Однако стабильность обеспечивает это понимание, подчеркнул Собянин, добавив, что это очень ценно.

Между тем за время, прошедшее с 2010 года налоговые поступления из Москвы в федеральный бюджет увеличились почти в пять раз, указал мэр. На этом фоне в столице реализуются крупные и окупаемые инфраструктурные проекты, к числу которых относится строительство Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

К настоящему моменту запуск БКЛ метро Москвы принес в федеральный бюджет сумму, равную расходам на ее строительство.

При этом сейчас каждый восьмой гражданин России получает медицинскую помощь, пенсионное и социальное страхование за счет жителей Москвы, которые ведут отчисления во внебюджетные фонды от собственной заработной платы, указал Собянин.

15 сессий запланировали на VIII Московском финансовом форуме

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