XII фестиваль природы "Первозданная Россия" пройдет в Москве в 2025 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" пройдет в столице 12-й раз с 20 февраля по 30 марта 2025 года. Его традиционно проведут в залах Союза художников России Западного крыла Новой Третьяковки.

"Первозданная Россия" – это не только самая большая в Европе выставка фотографий природы, но и уникальные мастер-классы, встречи, научно-популярные лекции, показы документальных фильмов и разнообразная детская программа.

В оргкомитет в 2024 году было прислано более 5 000 фотографий от 420 авторов. Основная экспозиция, 450 снимков природы России – лучшее, что было снято отечественными фотографами дикой природы за последний год. Проекты, посвященные заповедным территориям, редкие кадры из жизни диких животных, пейзажи самых отдаленных уголков нашей страны. 12-й по счету фестиваль представит фотографии дикой природы, которые не показывали до этого ни на одной выставке.

В 2025 году основу экспозиции фестиваля "Первозданная Россия" составит 31 авторский и коллективный фотопроект. Большой фотовыставкой отметит на фестивале свое 90-летие одна из самых необычных ООПТ России – Кроноцкий заповедник. А лучшие представители "Союза фотографов дикой природы" покажут, как выглядит природа РФ во всех своих проявлениях в рамках масштабного проекта "Большой день большой страны". А гостями фестиваля станут в этом году фотографы дикой природы из Кувейта.

Завораживающие фото пригласят посетителей опуститься на морское дно, погрузиться в таинственный мир грибов, посмотреть на самые недоступные места России с высоты птичьего полета. Вместе с лучшими астрофотографами страны гости устремят взор на ночное бездонное небо, посмотрят на него через объектив фотоаппарата и стекло телескопа, чтобы увидеть ночные пейзажи, планеты, галактики, туманности и даже объекты глубокого космоса, расположенные от нас на расстоянии в десятки миллионов световых лет. Кроме того, новые открытия готовят для посетителей фестиваля традиционные тематические экспозиции.

Помимо этого, в течение 12 выходных дней пройдут сотни научно-популярных лекций, встреч, мастер-классов, показов документальных фильмов о природе.

Заявки на участие принимаются до 15 декабря 2024 года.

Ранее в переходе станции "Проспект Вернадского" Сокольнической и Большой кольцевой линий метрополитена открылась выставка "Заповедная Россия". Экспозиция состоит из 19 фотографий, на которых запечатлены животные и российские заповедники. К примеру, на них можно увидеть древний башенный комплекс Ингушетии, Куршскую косу, белых медведей и амурских тигров.