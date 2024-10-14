В Москве подготовлена программа к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Москве пройдет около сотни мероприятий, приуроченных к 210-летию со дня рождения писателя Михаила Лермонтова, сообщает пресс-служба департамента культуры.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что с 15 октября и до конца месяца в столичных библиотеках и культурных центрах будут проходить показы фильмов, лекции, литературные вечера и выставки, посвященные творческому Лермонтова.



К примеру, в Доме Гоголя 15 октября с 12:00 до 18:00 покажут экранизации одной из частей романа "Герой нашего времени" – "Княжна Мэри", драмы "Маскарад", а также историко-биографическую картину "Белинский". 17 октября в 19:00 в библиотеке пройдет лекция о местах в столице, связанных с писателем.



Библиотека № 148 имени Тютчева 15 октября проведет литературную игру. В библиотеке № 16 17 октября в 15:00 прочтут лекцию о гражданских, философских и личных мотивах в произведениях классика.

16 октября в 18:00 в молодежном культурно-досуговом центре "Планета молодых" можно будет послушать романсы на стихотворения классика, а также узнать интересные факты из его биографии.

В начале года в музее-панораме "Бородинская битва" открылась выставка "Недаром помнит вся Россия". Экспозицию посвятили 210-летию со дня рождения Лермонтова.

Между тем, с 14 по 20 октября в столице пройдет акция Московская музейная неделя. В ее рамках все музеи, галереи и выставочные залы, подведомственные городскому департаменту культуры, можно посетить бесплатно.