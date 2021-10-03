Минпросвещения не планирует массово закрывать школы из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в стране не планируется массово закрывать образовательные учреждения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем", – объяснил министр.

Кравцов добавил, что на сегодняшний день по стране на карантин закрыты менее 0,1% школ. Решение о закрытии образовательных учреждений самостоятельно принимают власти регионов.

Ранее первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в школах России остается контролируемой. В большинстве учреждений карантин объясняется сезонными заболеваниями.

В России за последние сутки выявили 25 769 новых случаев коронавируса. Всего по стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 586 536 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.