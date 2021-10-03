В России выявили 25 769 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 25 769 случаев коронавируса в 85 регионах, как сообщает Оперштаб.

Среди них выявлено активно 2 247 (8,7%) эпизода заболеваемости без клинических проявлений.

В Москве подтверждено 4 294 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2 463, в Московской области – 1 646, в Самарской области – 620, в Воронежской области – 591.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 586 536 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечены в Магаданской и Сахалинской областях, а также в Республике Бурятия – по 0,17%.

За последние сутки в стране подтверждено 890 смертей из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период по России умерло 209 918 человек.

Также за прошедшие сутки выписан по выздоровлении 15 391 пациент. Всего коронавирусом в РФ переболели 6 725 965 человек.

Специалисты Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США ранее выяснили, какие внутренние цели преследует мутация коронавируса. По словам экспертов, штамм изменяется, чтобы более быстро и эффективно распространяться воздушно-капельным путем.