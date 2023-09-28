В России решили ввести запрет на финансовые пирамиды

Россиян защитят от финансовых пирамид. Законопроект о их запрете внесен в Госдуму.

На данный момент собирать с граждан деньги можно без статуса финансовой организации и даже без образования юридического лица. Последним пунктом часто пользуются для создания так называемых интернет-проектов. А количество заявлений, поступающих регулятору, растет.

Так, с января 2018 года по ноябрь 2022 года Центробанк получил 8 тысяч обращений от граждан и коллективных жалоб на действие организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. Документ, в частности, предлагает разрешить деятельность по сбору средств только поднадзорным ЦБ финансовым организациям.

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