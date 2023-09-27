Зима будет мягкая? Что говорят народные приметы о теплой осени в Москве

В столице 29 сентября может обновиться температурный рекорд, установленный 123 года назад. По прогнозу синоптиков, столбики термометров в этот день будут стремиться к отметке в 23 градуса. Рассказываем подробности, а также о какой зиме, согласно народным приметам, говорит теплый и сухой сентябрь.



"Фантастически теплый день"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в пятницу, 29 сентября, может быть обновлен суточный температурный рекорд. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В пятницу в Москве будет фантастически теплый день, ночью минимальные температуры – 7–9 градусов, а днем – 21–23", – уточнил синоптик.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Максимальное значение температуры в этот день, 29 сентября, за всю историю наблюдений было зафиксировано в 1900 году: 23,3, и в эту пятницу столбик термометра будет стремиться к этой отметке.

В последний день месяца, 30 сентября, по словам специалиста, в столице тоже будет аномально тепло, но при этом ожидается больше облаков. Ночью воздух прогреется до 7...12 градусов. В дневные часы прогнозируется до 21 градуса, что больше соответствует значениям в самом конце августа.

Кроме того, сентябрь 2023 года может войти в историю как самый сухой за всю историю метеонаблюдений в Москве.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Нынешний сентябрь будет самым сухим за всю историю в Москве. Никогда еще такого не было. На нашей реперной (основной. – Прим. ред.) станции зафиксировано всего лишь 7,5 миллиметра осадков за все дни месяца, а климатическая норма – 66 миллиметров. И до конца сентября никаких осадков не прогнозируется.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что температура воздуха в предстоящем зимнем сезоне на большей части территории страны прогнозируется на 1–3 градуса выше нормы. В то же время в центральных и восточных районах Сибири аномалия может составить 3–5 градусов. По словам синоптика, особенно теплым ожидается конец сезона.

Он добавил, что метеорологическая зима наступит в ноябре, в Москве это примерно 10-е число. Но после погода будет неоднократно "спотыкаться", чередуя оттепель с холодными днями.



Приметы на зиму

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До наших дней дошло множество примет об осени, которые предвещают, каким может быть предстоящий зимний сезон. Например, существует поверье, что гром в первый осенний месяц предупреждает о снежной зиме, а сухость и тепло предсказывают поздний приход холодов.

Кроме того, обилие желудей на дубах в сентябре говорит о том, что перед Рождеством выпадет много снега. При этом в следующем году он может быстро растаять, если первый осенний месяц выдался холодным. Обилие паутины на бабье лето в сентябре, согласно приметам, предвещает холодную зиму.





О долгом и холодном зимнем сезоне говорит и большое количество рябины осенью. По другим поверьям, эта же примета свидетельствует о снежной зиме.

Также считается, что судить, каким будет зимний сезон, можно по опавшей осенью листве. Например, если в начале октября березы или дубы осыплются неполностью, то снег выпадет поздно и погода будет холодной. В то же время ранний листопад говорит, что зима тоже наступит рано.

Если деревья пожелтели, но листья еще держатся, то морозы придут не скоро. В свою очередь, большое количество орехов и отсутствие в лесах белых грибов предвещает суровую зиму. О мягком сезоне же говорит появление поздней осенью комаров. Зима придет нескоро, если октябрь начался без дождя. Холод в ноябре предсказывает суровый зимний сезон.

