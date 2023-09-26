Предстоящая пятница в Москве может самой теплой за 123 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В предстоящую пятницу, 29 сентября, в Москве может быть побит температурный рекорд 123-летней давности. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу в Москве будет фантастически теплый день, ночью минимальные температуры – 7–9 градусов, а днем – 21–23", – цитирует его Агентство "Москва".

Синоптик пояснил, что ранее температурный рекорд был зафиксирован в Москве в 1900 году. Тогда воздух прогрелся до 23,3 градуса.

Вместе с тем Вильфанд обратил внимание на по-августовски теплую погоду в сентябре 2023 года. По его словам, 30 сентября днем в городе ожидается до 21 градуса, ночью – до 12 градусов, что соответствует показателям последнего летнего месяца.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что осадков в Москве не ожидается до конца сентября. Дожди в город, по словам синоптика, придут только на стыке первой и второй декад октября. Подобные условия могут повлиять на то, что сентябрь станет самым сухим за последние 144 года.



Москвичам пообещали теплую погоду без осадков до конца сентября