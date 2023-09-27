Собянин: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируется открыть в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый травматолого-ортопедический корпус ГКБ № 31 планируют открыть в январе следующего года. Сергей Собянин рассказал об этом в ходе осмотра объекта на улице Лобачевского.

"На территории 31-й больницы мы решили построить новый современный травматолого-ортопедический корпус. Почему здесь? Потому что коллектив обладает уникальными компетенциями. Они одни из лучших в Москве и в нашей стране", – отметил градоначальник.

Мэр Москвы сообщил, что в этом корпусе будет установлено современное оборудование, которое позволит повысить качество оказания услуг.

Собянин уточнил, что строительные работы хотят успеть завершить в декабре текущего года, чтобы открыть двери нового здания для пациентов уже в начале 2024 года.

Кроме того, сейчас по всей Москве возводят новые корпуса, добавил мэр. По его словам, в настоящее время строится одновременно девять больниц. Речь идет об онкологических, инфекционных и других центрах.

Строить травматолого-ортопедический корпус начали еще в декабре 2021 года. В реализацию проекта были вложены средства городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

Корпус общей площадью 14,5 тысячи "квадратов" состоит из восьми этажей. Предполагается, что в нем будут оказывать плановую и экстренную помощь по профилю "травматология и ортопедия", а также "анестезиология и реанимация". Также здесь будет предусмотрена программа реабилитации.

На данный момент работы выполнены на 80%. В новом здании будет 100 коек: 40 – травматологии, 20 – ортопедии, по столько же коек сосудистой и микрохирургии. Кроме того, отдельно оборудуют шесть реанимационных коек и одну изолятора.

Для корпуса закупили специальный операционный стол MizuhoOsi с рентгенопрозрачной карбоновой столешницей, который даст возможность проводить операции с использованием 3D С-дуги Siemens. Такое оборудование отличается максимальной точностью во время процедуры установки имплантатов.

Работы по строительству еще около 40 объектов здравоохранения будут завершены в 2023–2025 годах, включая девять больничных корпусов, 18 поликлиник, одну подстанцию скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно, что строители приступили к возведению нового здания детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену в районе Некрасовка вблизи Зенинского шоссе.

В районе идет активное жилищное строительство, в связи с чем поликлиника будет очень востребована горожанами. Сейчас там идут подготовительные мероприятия, обустройство стройплощадки и временных дорог, установка бытового городка. Площадь больницы составит около 13 тысяч "квадратов".



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