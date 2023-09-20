Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений построят в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строители приступили к возведению нового здания детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену в районе Некрасовка вблизи Зенинского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя Депстроя Рафика Загрутдинова.

В районе идет активное жилищное строительство, в связи с чем поликлиника будет очень востребована горожанами. Сейчас там идут подготовительные мероприятия, обустройство стройплощадки и временных дорог, установка бытового городка. Площадь больницы составит около 13 тысяч "квадратов", уточнил Загрутдинов.

Застройщиком поликлиники выступает АНО "РСИ". Учреждение возведут в соответствии с новым московским стандартом оснащения поликлиник. Для облицовки фасадов специалисты используют алюминиевые панели – экологичный материал, который отличается высокой прочностью, а также защищает от влаги, обладает стойкостью к температурным перепадам и агрессивным воздействиям окружающей среды.

В сочетании с утепляющими слоями и воздушной прослойкой при монтаже вентилируемых фасадов способны значительно повысить звукоизоляцию помещений и защитить от уличного шума. Здание будет состоять из пяти этажей, на них разместятся детское и взрослое отделения, травматологические пункты, а также отделение стоматологии.

Потоки пациентов не будут пересекаться: входы в отделения будут разделены. Поликлинику оснастят понятной навигацией, там обустроят удобное зонирование помещений. Наиболее востребованные кабинеты расположатся на нижних этажах, а менее посещаемые и административные – на верхних. На первом этаже появится кафе, а для маленьких пациентов на всех этажах, где медики будут вести прием, оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми.

"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции", – заключил Загрутдинов.

Ранее стало известно, что в Кокошкине построят два детских сада, школу и поликлинику с подстанцией скорой помощи по договорам участия. На реализацию всех проектов будет выделено 6,9 миллиарда рублей, уточнил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Собянин рассказал о новых детсадах и поликлиниках на северо-востоке Москвы