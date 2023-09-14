С начала года в Москве открыли 13 зданий поликлиник и больниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве с начала 2023 года запустили 13 зданий поликлиник, больниц и других медучреждений. Об этом сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на главу столичного Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

"Столичная система здравоохранения переживает самую масштабную в своей истории модернизацию. В городе одновременно строится несколько десятков современных и технологичных объектов здравоохранения", – рассказал Бочкарев.

По его словам, стандарты, по которым строятся новые здания медицинских учреждений, позволяют спасать жизни десятков и сотен тысяч людей.

До конца года в городе планируется ввести в эксплуатацию еще 14 объектов здравоохранения. Всего же за последние 12 лет в Москве было введено больше 140 поликлиник, корпусов больниц, подстанций скорой помощи и других объектов.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции столичных поликлиник. В результате, по его словам, в порядок было приведено порядка 200 зданий. До 2025 года планируется реконструировать еще 140 поликлиник, а здания 10 – отстроить заново.



Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник