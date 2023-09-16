Собянин: в Москве разработали уникальный аппарат для запуска сердца

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Уникальный автоматический аппарат для запуска сердца разработали московские специалисты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Новый аппарат делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей. Как сообщил мэр Москвы, разработка увеличит процент выживаемости пациентов и повысит качество медпомощи.

"У аппарата нет аналогов в России и есть ряд преимуществ по сравнению с зарубежными системами. Например, он легче, потому что сделан из современных материалов, и удобнее в использовании за счёт работы на двух аккумуляторах", – отметил Собянин.

Сообщается, что установка системы занимает всего 20 секунд. Именно поэтому ее можно будет использовать в каретах скорой помощи и медицинских учреждениях. В будущем специалисты планируют дистанционно связать эту систему с аппаратом ИВЛ, тем самым создав уникальный реанимационный комплекс.



Ранее сообщалось о том, что в сентябре павильоны "Здоровая Москва" продолжат работать в городских скверах и парках без перерывов и выходных. В них москвичи могут пройти бесплатное медицинское обследование. В расширенную программу "Здоровой Москвы" входит более 11 исследований, которые позволяют выявить риски развития заболеваний на разных стадиях – от сердечно-сосудистых патологий до сахарного диабета.