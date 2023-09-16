Павильоны "Здоровая Москва" продолжат работу в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В сентябре павильоны "Здоровая Москва", которых горожане могут пройти бесплатное обследование, продолжат работать в городских скверах и парках без перерывов и выходных. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

В павильонах "Здоровая Москва" горожане могут проверить свое здоровье без предварительной записи.

"Всем, кто еще не воспользовался этой возможностью, предлагаем сделать это даже при отсутствии жалоб", – рассказали в департаменте здравоохранения города Москвы.

Профилактическая проверка организма занимает не много времени. При этом она дает возможности предупредить развитие серьезных заболеваний.

Чтобы записаться на медицинское обследование, нужно заполнить специальную анкету. Сделать это можно как в самом павильоне, так и заранее по электронной медицинской карте.

В расширенную программу "Здоровой Москвы" входит более 11 исследований, которые позволяют выявить риски развития заболеваний на разных стадиях – от сердечно-сосудистых патологий до сахарного диабета.

Ранее сообщалось о том, что москвичей научат правилам оказания первой медицинской помощи. Традиционное мероприятие "Окно здоровья на Красном Октябре", приуроченное ко Всемирному дню безопасности пациентов, состоится 18 сентября.