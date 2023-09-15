Москвичей научат правилам оказания первой медицинской помощи

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

18 сентября в Москве состоится традиционное мероприятие "Окно здоровья на Красном Октябре", приуроченное ко Всемирному дню безопасности пациентов. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Основная цель мероприятия – повысить уровень участия общественности в обеспечении безопасности при оказании медицинской помощи, расширить понимание проблемы обеспечения безопасности пациентов и способствовать активизации действий, направленных на повышение безопасности пациентов", – сообщили организаторы.

Отмечается, что с 15:00 до 19:00 посетители смогут обучиться правилам оказания первой медицинской помощи, а также пройти обследования и получить консультации врачей-специалистов. Например, записаться на бесплатные консультации получат возможность посетители мероприятия, имеющие проблемы с позвоночником и суставами.

Также посетители мероприятия получат возможность пройти УЗИ щитовидной железы, консультации диетологов, сурдологов, офтальмологов, индивидуальные и групповые консультации психологов, определение зависимостей по СО и другое.

Ранее москвичам рассказали, как часто нужно проверять холестерин. По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, частота проверки уровня холестерина в организме зависит от состояния здоровья человека. Для определения уровня холестерина наиболее информативен анализ на липопротеиды высокой и низкой плотности, который отражает показатели хорошего и плохого холестерина, уточнил врач.