Врач рассказал, как часто нужно проверять холестерин

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Частота проверки уровня холестерина в организме зависит от состояния здоровья человека. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Впервые я обычно начинаю назначать анализ на холестерин людям в 40 лет, если в семье нет ранних инфарктов, инсультов, а также давление и сахар у человека нормальные. Но если у него присутствует избыток веса, повышена глюкоза, если есть история ранних инфарктов у близких родственников, то я, естественно, проверю раньше", – пояснил эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Если холестерин у вас в пределах нормы, то достаточно сдавать анализ раз в год. Если он пограничный, то есть пока еще статины (препараты для снижения холестерина) не нужны, но могут вот-вот понадобиться, то раз в полгода. Если человеку назначили статины, то показатели проверяют через месяц. И если все вернулось на место, то раз в год. Если нет, то повышают дозу и смотрят еще через месяц.

Для определения уровня холестерина наиболее информативен анализ на липопротеиды высокой и низкой плотности, который отражает показатели хорошего и плохого холестерина, уточнил врач.

Ранее были названы неочевидные причины, из-за которых у человека может повышаться холестерин. Например, такая ситуация зачастую наблюдается при сниженной функции щитовидной железы. Кроме того, речь может идти о проблемах с почками или хроническом стрессе.

