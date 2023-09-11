11 сентября, 16:33Общество
Врач рассказал, как часто нужно проверять холестерин
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Частота проверки уровня холестерина в организме зависит от состояния здоровья человека. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Впервые я обычно начинаю назначать анализ на холестерин людям в 40 лет, если в семье нет ранних инфарктов, инсультов, а также давление и сахар у человека нормальные. Но если у него присутствует избыток веса, повышена глюкоза, если есть история ранних инфарктов у близких родственников, то я, естественно, проверю раньше", – пояснил эксперт.
Для определения уровня холестерина наиболее информативен анализ на липопротеиды высокой и низкой плотности, который отражает показатели хорошего и плохого холестерина, уточнил врач.
Ранее были названы неочевидные причины, из-за которых у человека может повышаться холестерин. Например, такая ситуация зачастую наблюдается при сниженной функции щитовидной железы. Кроме того, речь может идти о проблемах с почками или хроническом стрессе.
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