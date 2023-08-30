Врач рассказала, при каких болезнях помогает иглоукалывание

Фото: 123RF/leaf

Акупунктура или иглоукалывание в случае применения с другими методами лечения позволяет облегчить миофасциальные боли, справиться с заболеваниями периферических нервов и так называемым корешковым синдромом. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала рефлексотерапевт Мария Кареева.

"В моей практике был случай, когда акупунктура в комплексе с массажем помогла пациенту с болезнью Паркинсона снизить мышечный тонус, характерный для этого заболевания. В любом случае наибольшая эффективность достигается при использовании комбинированного подхода", – сказала специалист.

По ее словам, иглоукалывание может помочь при депрессии. Дело в том, что во время процедуры происходит выброс дофамина и эндорфинов. Однако без помощи психотерапевта или психиатра обойтись все равно не получится. Также акупунктура может быть эффективна при гинекологических и урологических заболеваниях, в том числе связанных с репродуктивной функцией.

Точного объяснения того, как работает иглоукалывание, до сих пор нет, отметила Кареева. По одной версии, все дело в улучшении микроциркуляции в месте укола, по другой – в выделении во время процедуры различных веществ, помогающих справиться с болью.

Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк назвал гипноз неэффективной мерой в борьбе с вредными привычками. Гипноз может только подтолкнуть к здоровому образу жизни, но не решить проблему, объяснил специалист. Более эффективны в этом плане марафоны "100 дней здоровья" и подобные программы, считает он.

