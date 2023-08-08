Росфинмониторинг предупредил о звонках мошенников о якобы ликвидации финансовой пирамиды

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Росфинмониторинг зафиксировал случаи мошенничества от имени ведомства во время которых злоумышленники сообщают о ликвидации финансовой пирамиды или пресечении незаконной деятельности по продаже БАДов, лекарств или бытовой техники. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что мошенники сообщают о заморозке средств на счетах выдуманных аферистов и предлагают своим жертвам оформить компенсацию. Для этого они просят предоставить паспортные данные и оплатить якобы оформительские расходы. После этого жертве присылают снимки поддельных удостоверений или предлагают перейти на фишинговый сайт для проверки данных.

"Действия таких лиц являются противоправными. Росфинмониторинг не осуществляет таких звонков и не ведет подобной деятельности", – подчеркнули в ведомстве.

Россиян призвали не называть свои персональные данные, в том числе данные банковских карт, незнакомым людям. При поступлении подозрительного звонка следует сразу обращаться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что более 18 тысяч человек стали жертвами финансовой пирамиды "Лайф из гуд" в регионах РФ. Доход злоумышленников от бизнеса превысил 15 миллиардов рублей, при этом легализовать им удалось только 158,5 миллиона рублей за счет приобретения недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



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