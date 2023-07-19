Более 18 тыс человек в РФ стали жертвами финансовой пирамиды "Лайф из гуд"

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Более 18 тысяч человек пострадали от финансовой пирамиды "Лайф из гуд" в регионах России. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщение размещено в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что доход злоумышленников от бизнеса превысил 15 миллиардов рублей. Глава сообщества легализовал из них 158,5 миллиона рублей, приобретая недвижимость в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По информации МВД, пирамида была основана в 2014 году. В нескольких регионах страны были созданы подконтрольные организации с сетью филиалов под брендом "Лайф из гуд". В них людям предлагали стать пайщиками кооператива, им обещали доход до 25% годовых либо новое жилье. При этом деятельностью, которая связана с инвестированием вкладов, фигуранты не занимались.

Уточняется, что выплаты и покупка недвижимости производились за счет средств новых клиентов. В марте 2022 года деятельность организации пресекли. На данный момент четверо подозреваемых арестовали, еще пять, в том числе 53-летнего лидера "Лайф из гуд", объявили в розыск.

Волк подчеркнула, что в отношении подозреваемого в организации преступного сообщества, деятельности финансовой пирамиды и мошенничестве сотрудники ГСУ ГУ МВД РФ по региону возбудили 13 уголовных дел по части 4 статьи 174.1 УК РФ. Предварительное расследование уголовных дел продолжается.

Ранее в Москве задержали мошенников, обокравших компании на 54 миллиона рублей от лица мэрии. Они рассылали им письма с предложением приобрести офисную технику, а затем забирали ее из компаний с обещаниями об оплате. После этого злоумышленники переставали выходить на связь.

До этого в Красноярске телефонные аферисты случайно позвонили в пресс-службу полиции города и попались на уловку представителей органов. Следователем было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество и мошенничестве.

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