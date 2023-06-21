В Госдуме поддержали программу по субсидированию аренды жилья для граждан до 35 лет

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Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение ввести в России программу по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет.

По ее словам, как пилотный проект эта идея уже себя оправдала.

"Конечно, это серьезно поддержит и позволит сформировать ипотечные взносы и приобрести свое жилье", – цитирует Бессараб RT.

Предложение создать программу по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи ранее представили в российском Минстрое. Замглавы министерства Никита Стасишин заявил, что ключевым условием для участия в программе станет обязательство параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке.

Такая мера прорабатывается вместе с "Дом.РФ" и Росмолодежью. По словам Стасишина, подробности программы будут озвучены в ближайшие месяцы.

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