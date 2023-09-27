Москвичей предупредили о тумане в ночь на 28 сентября

Фото: Москва 24

В ночь на 28 сентября в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Из-за прогнозируемого сильного тумана видимость в столичном регионе местами сократится до 200–700 метров.

"Период предупреждения – с 01:00 до 09:00 28 сентября", – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Помимо этого, в ночь на 28 сентября в Московской области ожидаются заморозки. Температура воздуха в ночное время суток упадет до -1 градуса. В конце недели заметное похолодание также придет на Урал и в Сибирь.



"Атмосфера": 11 градусов ожидается в столице вечером 27 сентября