Риелторскую деятельность предложили лицензировать в России

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Депутаты ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму законопроект, который введет лицензии на риелторскую деятельность. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что документ предполагает введение законодательных норм по регулированию сделок с недвижимостью и определяет полномочия и обязанности риелторов. В частности, проект прописывает, какие документы риелторы имеют право запрашивать, а также на каких условиях общаться с регистрационными и нотариальными органами от имени клиента.

Кроме того, согласно документу, предлагается сформировать два реестра: в один внесут риелторов, а в другой – перечень услуг, которые специалисты по недвижимости имеют право оказывать.

"Рынок арендного жилья – один из самых неурегулированных в нашей стране. Несмотря на то что тысячи риелторов-профессионалов полностью оправдывают свою комиссию, не меньшее число их "коллег" – это обманщики или мошенники", – объяснил инициативу один из ее авторов зампред фракции ЛДПР Алексей Диденко.

Депутаты также выступили за создание механизма страхования сделок, который будет компенсировать потери клиента. По замыслу, риелторы должны автоматически выступать соответчиками в судебных спорах из-за сделок по недвижимости, к которым они были причастны.

Как подчеркнул Диденко, сейчас риелторы не несут ответственности за некачественное предоставление услуг. Текущие договоры не дают гарантии клиентам, а помощь специалистов по недвижимости сводится к "обещаниям, которые можно и не выполнить", резюмировал парламентарий.

Ранее сообщалось, что около 80% недорогих арендных квартир в Москве сдается нелегально, а их собственники не платят налоги. При этом в сегменте дорогого жилья, где ставка аренды начинается от 100 тысяч рублей в месяц, сложилась обратная ситуация – легально сдается примерно 80% квартир.

Эксперты отмечают, что в 2019 году произошел рост числа собственников, которые хотели платить налоги со сдачи квартиры в аренду. Тогда это было выгодно в связи с появлением закона о самозанятых, по которому ставка налога для таких собственников составляла лишь 4% при сдаче жилья физическому лицу и 6% при сдаче юрлицу. Однако в последние годы каких-либо аналогичных тенденций не наблюдается, подчеркивают специалисты.

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