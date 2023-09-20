В России появится закон о посуточной аренде жилья

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Возможность сдавать жилье в аренду посуточно будет вписана в Жилищный кодекс. Об этом сообщает газета "Известия".

Данную инициативу Минстроя уже поддержал кабмин. Статус посуточной аренды на данный момент остается неясным из-за принятого в 2019 году запрета на размещение хостелов и мини-гостиниц в многоквартирных домах.

В Жилищном кодексе предлагается четко прописать возможность сдачи квартиры на основании договора найма, в том числе и краткосрочного. Главным условием для сдачи квартиры посуточно станет "соблюдение прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества".

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что вывод рынка посуточной аренды в правовое поле важен. Он подчеркнул, что на данный момент подобный рынок существует, но налоги с него не платятся.

Аналитик "Народного фронта" Павел Склянчук отметил, что сдача квартиры в аренду является неотъемлемым правом собственника, и данный законопроект устранит неопределенность в жилищном праве, возникшую после запрета хостелов.

Ранее в Госдуме поддержали готовящуюся программу Минстроя по субсидированию аренды жилья для молодежи. Предполагается, что россиянам начнут компенсировать половину суммы за съем при условии, что они параллельно копят деньги на первоначальный взнос по ипотеке для приобретения собственной жилплощади в новостройке.

По словам члена комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, она уже себя оправдала в качестве пилотного проекта.



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