"Московский патруль": гендиректора "Мани Фанни Онлайн" отправили в колонию на 10 лет

Гендиректора микрофинансовой компании "Мани Фанни Онлайн" Александра Шустова, которого обвинили в обмане вкладчиков, отправили в колонию на 10 лет.

Пресненский суд Москвы завершил разбирательство в деле, начатом в 2019 году. На тот момент контора объявила, что не может выплатить инвесторам деньги. Спустя несколько недель Центробанк исключил "Мани Фанни Онлайн" из специального реестра.

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