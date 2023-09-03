Министра транспорта Хакасии арестовали за получение взятки

Фото: Следственный комитет РФ

Министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии арестовали на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

Отмечается, что меру избрал Абаканский городской суд. Министр пробудет под стражей до 1 ноября 2023 года. Его обвиняют по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере").

Ранее силовики задержали мэра города Димитровграда Андрея Большакова по подозрению в получении взятки. Позднее его арестовали до 7 октября текущего года включительно.

Также сообщалось, что Большакова уволят в связи с утратой доверия. По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, к нему было много претензий и вопросов, так как просьбы горожан оставались без внимания.

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