Силовики задержали мэра Димитровграда по подозрению во взяточничестве

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Силовики задержали мэра города Димитровграда Андрея Большакова и помощника губернатора Ульяновской области по подозрению в получении взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"При задержании Большаков оказал сопротивление, сотрудникам силовых структур пришлось разбивать окна его автомобиля", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что заместителя главы Минздрава Самарской области Асланбека Майрамукаева задержали по подозрению в мошенничестве. По данным МВД, его задержали в рамках уголовного дела, которое ранее возбудили против заместителя главного врача одной из бюджетных больниц области.

До этого экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина обвинили в превышении полномочий. По информации правоохранителей, мужчина получил взятку в размере пяти миллионов рублей.