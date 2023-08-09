Главу Димитровграда арестовали на два месяца

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Суд арестовал главу Димитровграда Андрея Большакова на два месяца. О принятом решении рассказали представители пресс-службы Ленинского районного суда Ульяновска.

"Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 7 октября включительно", – передает ТАСС сообщение суда.

В свою очередь, в пресс-службе Димитровграда РИА Новости рассказали, что городская дума приняла решение о назначении первого заместителя главы Дмитрия Цивилева исполняющим обязанности главы города вместо Большакова. Он будет занимать указанную должность до выборов. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.

О задержании Большакова и помощника губернатора Ульяновской области по подозрению в получении взятки стало известно 8 августа. Уточнялось, что Большаков оказывал сопротивление, поэтому силовикам пришлось разбивать окна его автомобиля.

Позднее сообщалось, что Большакова уволят в связи с утратой доверия. По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, к нему было много претензий и вопросов, так как просьбы горожан оставались без внимания. Факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить политика по утрате доверия, объяснил глава региона. Развития следствия и решения суда для этого ждать не будут, подчеркнул Русских.



Задержанного главу Димитровграда уволят в связи с утратой доверия