Задержанного главу Димитровграда уволят в связи с утратой доверия

Фото: телеграм-канал "Андрей Большаков"

Мэра Димитровграда Андрея Большакова, который был задержан правоохранителями по подозрению в получении взятки, уволят в связи с утратой доверия. Об этом губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что к Большакову было много претензий и вопросов, так как просьбы горожан оставались без внимания. По его словам, факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить политика по утрате доверия. Развития следствия и решения суда для этого ждать не будут, подчеркнул Русских.

Губернатор пояснил, что в ближайшее время будет назначен новый конкурс по выборам главы администрации. По его мнению, нового градоначальника должен определить новый состав городской думы Димитровграда.

"Все, кто нарушает закон, должен нести за это ответственность", – заключил он.

О задержании Большакова и помощника Русских по подозрению в получении взятки стало известно 8 августа. Уточнялось, что Большаков оказывал сопротивление, поэтому силовикам пришлось разбивать окна его автомобиля.

Ранее суд арестовал заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова по делу о взятке. Второго фигуранта дела Олега Пугина отправили под домашний арест.

Следствие установило, что в течение двух лет подозреваемые получали каждый месяц по 150 тысяч за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе города.

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