Участник убийства криминального авторитета Япончика приговорен к 16 годам тюрьмы

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Мосгорсуд назначил 16 лет тюрьмы одному из соучастников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом заявили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"46-летний Нугзара Папава осужден по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 ("Убийство, совершенное организованной группой, по найму"), а также по части 3 статьи 222 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов")", – сказано в заявлении ведомства.

По информации прокуратуры, отбывать наказание подсудимый будет в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленник в корыстных целях вступил в организованную группу и вместе с другими ее членами вел за жертвой скрытое наблюдение. Папава выяснил, что Иваньков часто ходит в один из ресторанов на Хорошевском шоссе, поэтому 28 июля 2009 года Япончика тяжело ранили на выходе из заведения. 9 октября мужчина скончался.

"Роль Папавы заключалась в передаче стрелку указания организатора о производстве выстрела в определенный момент времени и обеспечении безопасного отхода стрелка после выстрела", – добавили в прокуратуре.

Ранее ФСБ при сотрудничестве с МВД РФ раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, которое было совершено в 1997 году.

Было установлено, что заказчиком убийства выступил криминальный авторитет, лидер так называемой тамбовской ОПГ Санкт-Петербурга Владимир Барсуков. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на закрепление установленных обстоятельств дела.