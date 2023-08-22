Прокурор запросил для главаря группировки киллеров Гагиева пожизненный срок

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Гособвинитель потребовал приговорить криминального авторитета Аслана Гагиева (известен как Джако), обвиняемого в организации преступной группировки и убийстве шести человек, к пожизненному сроку. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

22 августа суд начал прения сторон по делу, которое слушается уже около двух лет.

"Прошу суд назначить Гагиеву по совокупности преступлений пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", – заявил прокурор.

В январе 2019 года 12 участников преступной банды были доставлены спецбортом из Владикавказа в Москву. Отмечалось, что группировка совершила более 40 убийств и покушений в период с 2004 по 2014 год.

Создателя банды Аслана Гагиева обвиняют в причастности к 60 убийствам. Следственные действия были завершены в декабре 2018 года, ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве и незаконном обороте оружия. Гагиев своей вины в произошедшем не признал.

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