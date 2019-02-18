Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:08

Аслан Гигиев и участники его банды отказались от суда присяжных

суды

17:08

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Аслан Гагиев и еще 11 участников банды в ходе предварительных слушаний уголовного дела в Московском окружном военном суде отказались от рассмотрения дела судом присяжных. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

"Сегодня в ходе предварительных слушаний дела все подсудимые заявили отказ от суда с участием коллегии присяжных заседателей. Суд пока не принял окончательного решения по данном вопросу, предварительные слушания не закончены, они продолжатся 20 февраля", – сказала она, передает ТАСС.

Следственные действия в отношении бывшего лидера действовавшей в московском регионе ОПГ Аслана Гагиева были завершены в начале декабря 2018 года. Гагиеву предъявили обвинение в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве и незаконном обороте оружия. Сам он своей вины не признал и не стал давать показания. Чуть раньше следственные действия были завершены в отношении других участников группировки. В августе дело было направлено в Верховный суд РФ для изменения его территориальной подсудности – из-за наличия реальной угрозы личной безопасности участников судебного процесса.

В январе 2019 года 12 участников преступной банды Аслана Гагиева доставили спецбортом из Владикавказа в Москву. На счету группировки более 40 убийств и покушений, в том числе на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Все эпизоды относятся к периоду с 2004 по 2014 годы. Самого Аслана Гагиева обвиняют в причастности к 60 убийствам.

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика