Аслан Гигиев и участники его банды отказались от суда присяжных

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Аслан Гагиев и еще 11 участников банды в ходе предварительных слушаний уголовного дела в Московском окружном военном суде отказались от рассмотрения дела судом присяжных. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

"Сегодня в ходе предварительных слушаний дела все подсудимые заявили отказ от суда с участием коллегии присяжных заседателей. Суд пока не принял окончательного решения по данном вопросу, предварительные слушания не закончены, они продолжатся 20 февраля", – сказала она, передает ТАСС.

Следственные действия в отношении бывшего лидера действовавшей в московском регионе ОПГ Аслана Гагиева были завершены в начале декабря 2018 года. Гагиеву предъявили обвинение в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве и незаконном обороте оружия. Сам он своей вины не признал и не стал давать показания. Чуть раньше следственные действия были завершены в отношении других участников группировки. В августе дело было направлено в Верховный суд РФ для изменения его территориальной подсудности – из-за наличия реальной угрозы личной безопасности участников судебного процесса.

В январе 2019 года 12 участников преступной банды Аслана Гагиева доставили спецбортом из Владикавказа в Москву. На счету группировки более 40 убийств и покушений, в том числе на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Все эпизоды относятся к периоду с 2004 по 2014 годы. Самого Аслана Гагиева обвиняют в причастности к 60 убийствам.