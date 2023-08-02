Суд в Москве приговорил членов банды Гагиева к срокам от 12 лет до пожизненного заключения

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Второй западный окружной военный суд назначил наказание в виде лишения свободы в отбывании колонии строгого режима на сроки от 12 лет до пожизненного заключения 12 участникам преступной группировки, находившейся под руководством Аслана Гагиева, действовавшей в Северной Осетии и столичном регионе.

"Двенадцать участников преступного сообщества, которым руководил Аслан Гагиев, в зависимости от роли и участия в устойчивой вооруженной группе признаны виновными в совершении убийств, похищении людей, участии в преступном сообществе, бандитизме, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов", – передает слова сотрудницы суда ТАСС.

Она добавила, что обвинения были предъявлены в том числе за использование поддельных паспортов, незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия.

Уголовное дело, заведенное против участников преступной группы Гагиева, рассматривалось судом в течение почти пяти лет, резюмировала она.

В январе 2019 года 12 участников преступной банды были доставлены спецбортом из Владикавказа в Москву. Отмечалось, что группировка совершила более 40 убийств и покушений в период с 2004 по 2014 год.

Создателя банды Аслана Гагиева обвиняют в причастности к 60 убийствам. Следственные действия в отношении него были завершены в декабре 2018 года, ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве и незаконном обороте оружия. Гагиев своей вины в произошедшем не признал.

В феврале 2019 года Гагиев и участники банды отказались от рассмотрения дела судом присяжных.



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