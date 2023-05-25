Госдума исключила дела против криминальных авторитетов из ведения суда присяжных

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Думские депутаты одобрили инициативу, согласно которой в РФ исключаются из компетенции суда присяжных уголовные дела в отношении криминальных авторитетов и организаторов преступных группировок. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Данную инициативу внесли на рассмотрение сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, а также депутат ГД Ирина Панькина. Согласно действующему законодательству, подобные дела могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей.

В соответствующие положения предлагается внести изменения, в частности в статью "Состав суда" Уголовно-процессуального кодекса РФ. Из этой статьи намерены исключить положение о том, что дела о создании преступного сообщества для осуществления тяжких преступлений, а также в отношении криминальных авторитетов, входят в компетенцию суда присяжных.

Ранее думские депутаты одобрили в первом чтении инициативы о запрете уволенным по утрате доверия россиянам осуществлять деятельность на государственной службе в течение пяти лет. Изменения предлагается внести в федеральный закон "О противодействии коррупции", а также в Трудовой кодекс РФ.